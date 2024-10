Agi.it - Nadal annuncia ritiro: "È il momento di fermarsi"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - "Midal tennis professionistico". Rafaella fine della sua carriera, in un lungo video postato sui suoi canali social. "Gli ultimi anni, in particolare gli ultimi due, sono stati difficili. Non riuscivo a giocare senza limitazioni", ha spiegato lo spagnolo. Lo spagnolo, vincitore di 14 Roland Garros, quattro Us Open, due Wimbledon e due Australian Open, ha compiuto 38 anni il 3 giugno scorso e negli ultimi tempi ha convissuto con una serie di infortuni: "In questa vita tutto ha un inizio e una fine", ha spiegato, "penso che sia ilgiusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera. E molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare".