Mondiale flat-track, la Vfr Racing va veloce (Di giovedì 10 ottobre 2024) La quinta tappa iridata del flat-track Fim si è disputata sullo Speedway Stadium Svitkov di Pardubice in Repubblica Ceca. Due giorni di pioggia hanno reso difficile lo stato della pista, provocando anche ritardi sul programma e diminuito le sessioni di prova. La gara ha assegnato il successo al pilota di casa Ervin Krajcovic, campione del mondo in carica, con la vittoria in finale davanti all’americano Sammy Halbert su Gas-Gas ed al 21enne elpidiense Kevin Corradetti, che ha centrato il terzo gradino del podio, dove sono quindi saliti due piloti del Vfr Racing di Fabrizio Vesprini. Con la piazza d’onore Halbert si presenterà ora a Debrecen in Ungheria sabato prossimo per l’ultimo decisivo appuntamento con sette punti di vantaggio sullo stesso Krajcovic, unico quest’anno ad opporsi al fuoriclasse nato nello stato di Washington. Ilrestodelcarlino.it - Mondiale flat-track, la Vfr Racing va veloce Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La quinta tappa iridata delFim si è disputata sullo Speedway Stadium Svitkov di Pardubice in Repubblica Ceca. Due giorni di pioggia hanno reso difficile lo stato della pista, provocando anche ritardi sul programma e diminuito le sessioni di prova. La gara ha assegnato il successo al pilota di casa Ervin Krajcovic, campione del mondo in carica, con la vittoria in finale davanti all’americano Sammy Halbert su Gas-Gas ed al 21enne elpidiense Kevin Corradetti, che ha centrato il terzo gradino del podio, dove sono quindi saliti due piloti del Vfrdi Fabrizio Vesprini. Con la piazza d’onore Halbert si presenterà ora a Debrecen in Ungheria sabato prossimo per l’ultimo decisivo appuntamento con sette punti di vantaggio sullo stesso Krajcovic, unico quest’anno ad opporsi al fuoriclasse nato nello stato di Washington.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondiale flat-track, la Vfr Racing va veloce - Halbert è secondo nella quinta tappa iridata ma rimane leader della classifica generale. Per Corradetti primo podio stagionale ... (ilrestodelcarlino.it)

About bloody time: Yamaha's cheeky big triple in a street sportsbike - It's been 10 long years since Yamaha debuted the MT-09 (FZ-09), a super-accessible, affordable hooligan bike with an 847-cc triple motor full of concentrated fun exactly where street riders need it. (newatlas.com)

Best Mileage Tracker Apps - We reviewed the best mileage tracker apps and compared them on features including price, automations, and more to help you make the best choice. (usnews.com)