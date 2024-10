**Mo: Tajani, 'aspettiamo spiegazioni e scuse da Israele'** (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "E' stata aperta un'inchiesta e noi ora aspettiamo spiegazioni e scuse da Israele. Non è concepibile che si spari un colpo di mortaio contro una base dell'Unifil. Bisogna fare in modo che quello che è accaduto nei giorni scorsi non accada più". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg2 Post. . Liberoquotidiano.it - **Mo: Tajani, 'aspettiamo spiegazioni e scuse da Israele'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "E' stata aperta un'inchiesta e noi orada. Non è concepibile che si spari un colpo di mortaio contro una base dell'Unifil. Bisogna fare in modo che quello che è accaduto nei giorni scorsi non accada più". Così il ministro degli Esteri, Antonio, a Tg2 Post. .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unifil - Crosetto “Aspettiamo spiegazioni Israele in tempi rapidi” - ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “In Libano non si è trattato né di errore né di incidente. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi sugli spari contro le basi Unifil in Libano da parte dell’esercito israeliano. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)