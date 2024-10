Milano, esonda il fiume Lambro: il Parco e alcune vie allagate. Ci sono evacuazioni – Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con le forti piogge del mattino su Milano, il fiume Lambro è esondato. “Alle 8.40 di questa mattina è iniziato l’allagamento di via Rilke e anche il Parco Lambro sta iniziando ad allagarsi”, fa sapere su Facebook l’assessore a Sicurezza e protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. “Le comunità del Parco sono evacuate; a Ponte Lambro siamo presenti con Mm e Protezione civile dalle 4 di stanotte e stiamo monitorando fognatura e fiume, cercando di ridurre al massimo l’allagamento e difendere case, negozi e centraline elettriche”, rassicura Granelli, avvertendo che “purtroppo il Lambro è molto alto e crescerà ancora e la fognatura sta raccogliendo molta acqua dalle piogge intense”. L'articolo Milano, esonda il fiume Lambro: il Parco e alcune vie allagate. Ci sono evacuazioni – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Milano, esonda il fiume Lambro: il Parco e alcune vie allagate. Ci sono evacuazioni – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con le forti piogge del mattino su, ilto. “Alle 8.40 di questa mattina è iniziato l’allagamento di via Rilke e anche ilsta iniziando ad allagarsi”, fa sapere su Facebook l’assessore a Sicurezza e protezione civile del Comune di, Marco Granelli. “Le comunità delevacuate; a Pontesiamo presenti con Mm e Protezione civile dalle 4 di stanotte e stiamo monitorando fognatura e, cercando di ridurre al massimo l’allagamento e difendere case, negozi e centraline elettriche”, rassicura Granelli, avvertendo che “purtroppo ilè molto alto e crescerà ancora e la fognatura sta raccogliendo molta acqua dalle piogge intense”. L'articoloil: ilvie. Ciproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bomba d’acqua su Milano - allerta rossa in tutta la Lombardia : esonda il Lambro - . L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, torna a lamentare la presenza di una sola vasca per contenere le piene del fiume Seveso durante le ondate di maltempo come quella che dalla scorsa notte si è abbattuta sulla città. La vasca di laminazione del Seveso è stata attivata alle 8,15 e ora è pronta ad accogliere la piena del fiume, già piena per oltre due terzi. (Tpi.it)

Maltempo a Milano : esonda il Lambro - piove dentro la Galleria Vittorio Emanuele - Il bilancio È stata attivata alle 8. Sulla città, ha comunicato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d'acqua. L'apertura della vasca del fiume Seveso a Milano, 10 ottobre 2024. Si sono create delle pozzanghere delimitate da transenne, mentre personale di Amsa cerca di liberare la pavimentazione dall’acqua. (Ilgiorno.it)

Bomba d'acqua su Milano - il Lambro oltre due metri - "Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord - scrive su Facebook-. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Allerta massima anche nel resto della Lombardia con le scuole superiori chiuse a Lecco e a Bergamo. A Ponte Lambro le squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l'andamento della fognatura e del ... (Agi.it)