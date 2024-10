Mickey 17: il primo poster del film di Bong Joon-ho con Robert Pattinson (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Warner Bros. ha diffuso il primo poster di Mickey 17, il nuovo film del regista Bong Joon Ho. Mentre nel 2024 ci sono ancora un sacco di ottimi film in sala, l'inizio del 2025 si preannuncia davvero ottimo con l'uscita di Mickey 17. Si tratta del prossimo titolo del regista di Parasite, Bong Joon Ho. Mickey 17 è basato su un popolare romanzo di fantascienza e presenta un'interpretazione selvaggia dell'attore Robert Pattinson. Durante una recente intervista, il regista Bong ha dichiarato di aver chiamato il film Mickey 17 invece di Mickey7 semplicemente perché voleva uccidere il protagonista altre dieci volte, cosa che rende la pellicola ancora più intrigante. La trama e il cast del film La descrizione recita: Movieplayer.it - Mickey 17: il primo poster del film di Bong Joon-ho con Robert Pattinson Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Warner Bros. ha diffuso ildi17, il nuovodel registaHo. Mentre nel 2024 ci sono ancora un sacco di ottimiin sala, l'inizio del 2025 si preannuncia davvero ottimo con l'uscita di17. Si tratta del prossimo titolo del regista di Parasite,Ho.17 è basato su un popolare romanzo di fantascienza e presenta un'interpretazione selvaggia dell'attore. Durante una recente intervista, il registaha dichiarato di aver chiamato il17 invece di7 semplicemente perché voleva uccidere il protagonista altre dieci volte, cosa che rende la pellicola ancora più intrigante. La trama e il cast delLa descrizione recita:

