Liberoquotidiano.it - "Mi fotografano dietro agli alberi". Szczesny, cosa nasconde l'ex Juve

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Io fumatore? Sono affari miei, quel che faccio non fluisce affatto sul mio rendimento in campo". Ha detto così, schiettamente, il polacco Woijciech, arrivato da poco a Barcellona dopo aver detto addio al calcio, per sostituire l'infortunato Ter Stegen. L'estremo difensore exntus, si sa, è un fumatore moderato e già dai tempi di Torino si era resto protagonista di un siparietto con Maurizio Sarri, all'epoca allenatore bianconero, che, dopo la vittoria dello Scudetto nell'anno del lockdown per il Covid, gliene passò una in diretta ("Tieni, te la sei meritata"). "Se fumo è solo affar mio — ha detto a El Mundo Deportivo il portiere — Non condiziona il mio lavoro sul campo di calcio e non lo faccio mai davanti ai bambini per non avere una un'influenza negativa su di loro".