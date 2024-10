Ilgiorno.it - Maltempo a Milano: esonda il Lambro, piove dentro la Galleria Vittorio Emanuele

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Il, il Seveso è in salita, indal tetto e in giro per la città si registrano disagi e allagamenti. È il bilancio della pioggia torrenziale che si è abbattuta sudalle tre di questa mattina e che sono intorno alle 10 sembra avere tregua. Sulla città, ha comunicato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d'acqua. Fortunatamente per il pomeriggio il meteo indica un miglioramento della situazione. Il bilancio È stata attivata alle 8.15 ala vasca di laminazione del Seveso che era stata svuotata e ora è pronta ad accogliere la piena del fiume. Alle 8.40 il fiume- che alle 7.50 aveva raggiunto la soglia di allerta - ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza.