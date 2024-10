Ilfattoquotidiano.it - Lucia Salcone, i dubbi sull’incidente in auto: “Velocità bassa e tracce di carburante”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ci sono “di liquido infiammabile” dentro l’che viaggiava a “”. Iniziano a emergere i risultati delle perizie disposte sulla Fiat 500 sulla quale viaggiava, la donna di San Severo morta carbonizzata lo scorso 27 settembre in quello che è apparso in un primo momento come un incidente stradale lungo la provinciale che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia. Gli inquirenti della procura di Foggia voglio però chiarire se si sia effettivamente trattato di un incidente o di una messinscena del marito, Ciro Caliendo, indagato per omicidio volontario. La Fiat 500 si è schiantata contro un albero prima di prendere fuoco ma – stando ai primi accertamenti – procedeva a unavicina ai 40 chilometri all’ora, che non avrebbe fatto aprire gli airbag, stando a quanto riporta il Corriere della Sera.