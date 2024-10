Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: iniziata la corsa

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 Percorsi i primi 10 chilometri di gara. 12.35 Andatura blanda per il plotone, non ci sono stati attacchi. 12.31 Prima parte completamente pianeggiante dove ci sarà battaglia per cercare la fuga giusta. 12.29 PARTITA UFFICIALMENTE LA GARA! 12.26 Corridori che hanno iniziato il tratto che porta al chilometro 0. 12.24 A differenza di ciò che è accaduto nelle recenti corse, oggi c’è il sole alla partenza di Valdengo. 12.22 L’Italia spera di tornare a vincere con Andrea Bagioli, campione uscente. Presenti anche il campione tricolore Alberto Bettiol ed il vice campione del mondo a cronometro Filippo Ganna. 12.20 Mancano al via deidi protagonisti come il campione del mondo Tadej Pogacar ed il campione olimpico Remco Evenepoel, già concentrati sulla Classica delle Foglie Morte. Al via però diverse stelle allo World Tour. 12.