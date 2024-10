Calciomercato.it - L’Inter rischia di perderlo: spunta l’ombra di Paratici

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è già al lavoro per le prossime sessioni di calciomercato con l’intento di potenziare l’attacco. Su un obiettivoperò anche un ostacolo inglese La lunga sosta per gli impegni delle Nazionali servirà alanche per riordinare le idee in vista di una ripresa subito a mille tra campionato e Champions League. Giuseppe Marotta (LaPresse) -Calciomercato.itIl margine d’errore per i campioni d’Italia in carica si assottiglia sempre di più alla luce soprattutto della concorrenza del Napoli di Conte in Serie A. Inzaghi è quindi a caccia della miscela giusta per dare alla squadra quella continuità che serve per competere su più fronti ai massimi livelli fino alla fine.