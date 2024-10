Lazio doppia seduta a Formello | personalizzato per Vecino

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La sosta per le nazionali non ferma lache prosegue la sua marcia di avvicinamento alla trasferta di Torino, contro la Juventus, in programma sabato 19 ottobre alle 20:45. Marco Baroni non vuole lasciare niente al caso e, per questo, ha convocato i suoi ragazzi aper una. Regolarmente in gruppo Mario Gila, rimasto a riposo nell’allenamento di mercoledì. Buoni segnali arrivano anche da Matiasche sta recuperando dall’affaticamento muscolare, rimediato nella sfida di Europa League contro il Nizza, e che prosegue nel lavoro. La pausa sta dando la possibilità al tecnico biancoceleste di gestire una rosa a ranghi ridotti che, soprattutto in difesa, dovrà fare gli straordinari per sopperire all’assenza di Manuel Lazzari, che dovrà stare lontano dai campi per circa un mese.