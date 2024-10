.com - Lavoro stressante? Può acuire la salute mentale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un luogo diostile omagari contraddistinto da pregiudizi, discriminazione e molestie può produrre gravi rischi per la. E’ quanto dichiara la Società Italiana di Psichiatria (Sip) in occasione della Giornata mondiale delladel 10 ottobre (con i palazzi illuminati di verde) che l’Oms quest’anno ha scelto di dedicare all’intreccio tra, società e. Aggiornamento ore 8.12 Al centro della Giornata, si evince in una nota della Sip, “ci sono da un lato i pazienti, la cui psiche è messa a dura prova da ambienti distressanti e ostili, dall’altro i medici che, tra doppi e tripli turni, spesso in condizioni di scarsa sicurezza, con il crescente timore di rivalse legali, continuano a lavorare strenuamente per fronteggiare la valanga di richieste d’aiuto che arrivano ogni giorno.