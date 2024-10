La Fiorentina riabbraccia Gudmundsson: la sentenza del Tribunale islandese (Di giovedì 10 ottobre 2024) Buone notizie e sospiro di sollievo per la Fiorentina. Albert Gudmundsson è stato assolto dal Tribunale distrettuale islandese rispetto all’accusa di “cattiva condotta sessuale” che lo vede coinvolto, per alcuni fatti risalenti all’estate 2023. “Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato – ha dichiarato l’avvocato di Gudmundsson, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson – Accogliamo con favore questo risultato.” Non è ancora stato annunciato se la vicenda giudiziaria sia finita qui o se l’accusa provvederà a fare ricorso. L'articolo La Fiorentina riabbraccia Gudmundsson: la sentenza del Tribunale islandese CalcioWeb. Calcioweb.eu - La Fiorentina riabbraccia Gudmundsson: la sentenza del Tribunale islandese Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) Buone notizie e sospiro di sollievo per la. Albertè stato assolto daldistrettualerispetto all’accusa di “cattiva condotta sessuale” che lo vede coinvolto, per alcuni fatti risalenti all’estate 2023. “Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato – ha dichiarato l’avvocato di, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson – Accogliamo con favore questo risultato.” Non è ancora stato annunciato se la vicenda giudiziaria sia finita qui o se l’accusa provvederà a fare ricorso. L'articolo La: ladelCalcioWeb.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina - Gudmundsson assolto in Islanda dall’accusa di “cattiva condotta sessuale” - Vilhjálmsson, l’avvocato difensore di Albert Gudmundsson, ha affermato che ritiene che la sentenza sia giuridicamente corretta. The post Fiorentina, Gudmundsson assolto in Islanda dall’accusa di “cattiva condotta sessuale” appeared first on SportFace. Sospiro di sollievo quindi per l’attaccante che si toglie un peso e può quindi ragionare sui prossimi impegni in maglia viola con maggiore ... (Sportface.it)

Fiorentina - Gudmundsson prosciolto da tutte le accuse : le ultime - Finisce con l’assoluzione la vicenda legale di Albert Gudmundsson in Islanda: possibile il ricorso per il calciatore della Fiorentina, ma al momento… Sospiro di sollievo in casa Fiorentina: come riportato da Firenzeviola, la corte islandese ha prosciolto Albert Gudmundsson da tutte le accuse a suo carico. (Calcionews24.com)

Gudmundsson - Fiorentina in ansia : il verdetto dall’Islanda dopo le accuse - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Gudmundsson ha appena ricevuto la notizia riguardo la sentenza per le accuse di violenza sessuale in Islanda. L’ex Genoa, infatti, era accusato nel suo paese per cattiva condotta sessuale e ora rischia grosso. Ora, come detto, ci saranno quattro settimane per la ragazza che aveva portato avanti l’accusa per provare a puntare al ricorso sul caso ma il ... (Inter-news.it)