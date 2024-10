Thesocialpost.it - La Fiorentina esulta: Gudmunsson assolto

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il forte attaccante della, Albert Gudmundsson, è statodall’accusa di cattiva condotta sessuale, dopo che una donna lo aveva denunciato per presunte molestie avvenute nell’estate del 2023 in una discoteca di Reykjavik. La sentenza e le tempistiche per l’appello La sentenza è stata emessa da poco, e l’accusa ha tempo fino all’8 novembre per presentare ricorso. In caso di appello, il verdetto definitivo potrebbe slittare a giugno 2025. L’accusa aveva chiesto una condanna per Gudmundsson e il pagamento di tre milioni di corone islandesi (circa 20mila euro) per i danni alla donna, citando l’articolo 194 del codice penale islandese riguardante i reati sessuali. Il ritorno in campo e la carriera allaDopo la sospensione precauzionale, Gudmundsson è tornato in campo con la, segnando tre gol in campionato.