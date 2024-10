Italia-Belgio 2-2 le pagelle | Pellegrini rosso clamoroso 4 Dimarco regala magie 65 Tonali gladiatore vero 7

Italia-Belgio 2-2, le pagelle: Pellegrini rosso clamoroso (4), Dimarco regala magie (6,5). Tonali gladiatore vero (7) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio, sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Nations League si conclude 2-2. Doppio vantaggio azzurro con Cambiaso e Retegui. Al 40', rosso (corretto) a Pellegrini che Leggo.it - Italia-Belgio 2-2, le pagelle: Pellegrini rosso clamoroso (4), Dimarco regala magie (6,5). Tonali gladiatore vero (7) Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Nations League si conclude 2-2. Doppio vantaggio azzurro con Cambiaso e Retegui. Al 40',(corretto) ache

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - 64? Pronti tre cambi per il Belgio. 20. Tedesco 20. BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. 23? Retegui anticipato prima del colpo di testa da Faes. 37? Giallo per Lorenzo Pellegrini, fallo a centrocampo su Theate. 80? Fuori Retegui e Tonali, dentro Raspadori e Pisilli nell’Italia. (Oasport.it)

Nations League - Italia-Belgio 2-2 - Intervento in ritardo di Pellegrini su Theate, il rosso al centrocampista (40') cambia il match. 41 L'Italia resta in dieci e subisce la rimonta del Belgio. Dimarco dialoga con Pellegrini e crossa a centroarea dove irrompe Cambiaso. Splendida azione con Dimarco che innesca Cambiaso, tiro respinto da Casteels, Retegui raddoppia in tap-in (24'). (Televideo.rai.it)

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : esordio per Pisilli! - 00 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Belgio. Negli scontri recenti, l’Italia ha spesso avuto la meglio: gli azzurri hanno battuto il Belgio nelle ultime due edizioni degli Europei (2016 e 2021) e nella finale per il terzo posto della Nations League 2020/2021. Buon divertimento! . 48? Frattesi con il sinistro spara alto sopra la traversa. (Oasport.it)