Istat spesa per i consumi in calo dell’15% nel 2023 Sempre più famiglie risparmiano anche sugli alimentari

Ilfattoquotidiano.it - Istat, spesa per i consumi in calo dell’1,5% nel 2023. Sempre più famiglie risparmiano anche sugli alimentari

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Cinghia tirata per leitaliane nel corso di tutto il. Abbiamo speso di più in valori assoluti ma di meno se si tiene conto dell’inflazione e del conseguente aumento generalizzato dei prezzi. I dati diffusi dall’parlano di unamedia mensile di 2.738 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022 (2.625 euro), ma in termini reali queste cifre significano undell’1,5%, il carovita è stato infatti del 5,9%.laequivalente diminuisce in termini reali per tutte lee quasi nella stessa misura per lemeno abbienti (-1,6%) e per quelle più abbienti (-1,7%). L’istituto di statistica segnala inoltre comepiù persone risparminoalimentare.