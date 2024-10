Israele, raid su Beirut: 11 morti e decine di feriti (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – I caccia di Israele hanno condotto un raid aereo nel centro di Beirut, capitale del Libano, tra i quartieri di Ras El Nabaa e Bourj Abi Haidar. Secondo due fonti della sicurezza citate dall'emittente al-Arabiya, il raid aereo ha causato la morte di 11 morti e 48 feriti. Sarebbe Wafiq Safa, capo dell'apparato di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – I caccia dihanno condotto unaereo nel centro di, capitale del Libano, tra i quartieri di Ras El Nabaa e Bourj Abi Haidar. Secondo due fonti della sicurezza citate dall'emittente al-Arabiya, ilaereo ha causato la morte di 11e 48. Sarebbe Wafiq Safa, capo dell'apparato di

