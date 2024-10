Incidente a Roccadapide: auto sbanda e abbatte la segnaletica stradale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Incidente a Roccadaspide, oggi pomeriggio: per cause da accertare, un'auto è finita fuori strada, colpendo la segnaletica sull’isola spartitraffico, lungo la statale 166 degli Alburni. Sul posto, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi, anche i sanitari del 118 che hanno condotto Salernotoday.it - Incidente a Roccadapide: auto sbanda e abbatte la segnaletica stradale Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)a Roccadaspide, oggi pomeriggio: per cause da accertare, un'è finita fuori strada, colpendo lasull’isola spartitraffico, lungo la statale 166 degli Alburni. Sul posto, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi, anche i sanitari del 118 che hanno condotto

