Ilaria Clemente svela se sarebbe rimasta in Casa nonostante la gravidanza

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il test didiha sancito la sua uscita dalladel Grande Fratello ma questa decisione, presa dalla redazione, è stata sposata anche dalla ragazza. In un box domande su Instagram, l’ex gieffina ha infatti confessato che anche qualora gli autori le avessero dato l’ok per rimanere in gioco, lei avrebbe optato per il ritiro. “Se mi avessero concesso di rimanere non sarei comunque. Laè un momento particolare anche per il papà, quindi è giusto trascorrere questi mesi anche insieme a lui, vivere questo percorso insieme credo che sia importantissimo e fondamentale. Quindi sono contenta di farlo insieme a Daniele, fuori dalla, anostra”., rispondendo ad altre curiosità sul suo percorso nel reality, ha poito come ha sostenuto il provino.