Giornata mondiale della vista: si parla ancora poco di prevenzione

Si stima che oltre 2 miliardi di persone al mondo abbiano problemi di vista non ancora diagnosticati né curati, e in Italia il 19% della popolazione soffre di problemi agli occhi. Pur essendo un organo così importante spesso lo trascuriamo, per questo è ancora importante sensibilizzare alla prevenzione, in qualsiasi fase della vita.

