Giornata mondiale della salute mentale | parlarne è prima di tutto una sfida culturale

di Vera Cuzzocrea Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale: l'obiettivo è aumentare la consapevolezza, a fronte di un peggioramento del malessere. A lungo considerata solo marginalmente nelle iniziative di salute globale, in alcuni Paesi la maggior parte della popolazione affetta da disturbi psichici non riceve alcun tipo di trattamento, in altri non ne riceve a sufficienza e le richieste di aiuto superano la disponibilità delle risorse. La pandemia ha rimesso al centro l'interesse delle politiche pubbliche il tema della salute mentale, anche a fronte dell'esplosione delle traiettorie di disagio, in particolare tra adolescenti, che famiglie e territori spesso non sono in grado di gestire. Soprattutto senza un'adeguata e tempestiva rete di supporto a livello sociale, sanitario e scolastico.

Cos’è Make a Rare Impact - l’iniziativa di Selena Gomez per la Giornata Mondiale della Salute Mentale? - Oggi, 10 ottobre, infatti, il ricavato delle vendite di tutti i prodotti Rare Beauty, disponibili nei negozi Sephora di tutti i 27 mercati in cui opera, inclusi quelli extraeuropei, sarà devoluto al miglioramento dell’accesso ai servizi di salute mentale per i giovani. Selena Gomez ha spiegato: “Sono incredibilmente grata di poter continuare la partnership con Sephora per la Giornata Mondiale ... (Cultweb.it)

Giornata salute mentale - Mattarella : “Troppo spesso trascurata - no a pregiudizi” - Nonostante ciò – sottolinea il Capo dello Stato – il tema della salute mentale viene ancora troppo spesso trascurato. Mattarella: “Preoccupano giovani, affrontano pressione insostenibile” Il tema della salute mentale è un “fenomeno ancora più preoccupante quando interessa giovani che, in un mondo iperconnesso e competitivo, si trovano ad affrontare una pressione spesso insostenibile“, prosegue ... (Lapresse.it)

Giornata Mondiale della Salute Mentale - 11 - 2 milioni di bambini e ragazzi soffre di problemi psichici nell’Ue : TikTok interviene con #MentalHealth - Juventus sostiene la campagna di TikTok, lanciando un messaggio sul benessere mentale. La nuova campagna di TikTok mette al centro le testimonianze autentiche dei creator, utilizzando il potere delle loro storie per combattere il pregiudizio legato alla salute mentale. Sono alcuni dei dati resi noti dall’Unicef nella pubblicazione ‘Child and adolescent mental health – The State of Children in the ... (Ilfattoquotidiano.it)