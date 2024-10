Ilrestodelcarlino.it - Frane e alluvioni, obiettivo prevenzione

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Più poteri ai presidenti di Regione in qualità di commissari e l’introduzione di un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi finanziati con il fondo di progettazione che non abbiano raggiunto livelli sufficienti di progettualità. Sullo sfondo dell’alluvione-ter in Emilia-Romagna c’è anche un pacchetto di misure per “rendere più effettive la tutela del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico” nel decreto legge sull’ambiente approvato ieri dal Consiglio del ministri. Nella nota del Cdm si spiega anche che le norme varate puntano ad aumentare l’efficacia della programmazione e del monitoraggio degli interventi, e a garantire l’interoperabilità tra le banche dati. Dunque, l’è di accelerare lae il contrasto del dissesto idrogeologico secondo un quadro organico di interventi che investono diverse regioni italiane.