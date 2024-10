Anteprima24.it - FOTO/ La sezione Aia di Benevento accoglie i nuovi corsisti, l’internazionale Guida: “Una passione che forma gli uomini del futuro”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon esiste fonte di guadagno, se non quando si supera lo scoglio dei tornei regionali, si rischia durante la partita di calcio e non si e’ parte attiva, non si tiene il pallone tra i piedi, si esulta o si impreca. Vestire la divisa dell’arbitro e’, e’ quasi una missione perche’ si abbraccia un percorso diverso dagli altri, quello dell’uomo solo, spesso visto come nemico, giudicato sul campo per le decisioni prese e dalla gente all’esterno. Tutte cose messe in chiaro e che non devono spaventare i quasi 100 iscritti che si sono ritrovati all’interno dell’Auditorium Spina Verde per la presentazione del corso arbitri delladi. Daniele Mazzulla a fare gli onore di casa, Marco, internazionale, a fare da ospite e narratore.