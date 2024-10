Figli di Principe Harry “forse non vedranno mai il Regno Unito” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Principe Harry è tornato ancora una volta nel Regno Unito. A fine settembre, il Principe ha partecipato ai WellChild Awards, ma per motivi di sicurezza ha mantenuto il segreto sul luogo fino al giorno dell’evento. Nel frattempo, la moglie Meghan Markle e i Figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet, sono rimasti negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, non metteranno piede sul suolo britannico fino a quando i Sussex non avranno ottenuto la protezione della polizia che desiderano. I Figli di Harry e Meghan non conoscono ancora la loro eredità reale. Né sanno che i loro genitori sono coinvolti in una faida con la parte paterna della famiglia. Inoltre, la triste verità è che Archie e Lilibet condividono poco o nulla con i loro cugini reali, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. It.newsner.com - Figli di Principe Harry “forse non vedranno mai il Regno Unito” Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilè tornato ancora una volta nel. A fine settembre, ilha partecipato ai WellChild Awards, ma per motivi di sicurezza ha mantenuto il segreto sul luogo fino al giorno dell’evento. Nel frattempo, la moglie Meghan Markle e i, ilArchie e lassa Lilibet, sono rimasti negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, non metteranno piede sul suolo britannico fino a quando i Sussex non avranno ottenuto la protezione della polizia che desiderano. Idie Meghan non conoscono ancora la loro eredità reale. Né sanno che i loro genitori sono coinvolti in una faida con la parte paterna della famiglia. Inoltre, la triste verità è che Archie e Lilibet condividono poco o nulla con i loro cugini reali, ilGeorge, lassa Charlotte e ilLouis.

