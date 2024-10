Fa abortire la compagna con una tisana avvelenata: condannato a sei anni di carcere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella giornata di oggi giovedì 10 ottobre, Il Tribunale di Monza ha condannato un 55enne a 6 anni di reclusione con l'accusa di aver causato l'aborto della compagna con una tisana avvelenata. Fanpage.it - Fa abortire la compagna con una tisana avvelenata: condannato a sei anni di carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella giornata di oggi giovedì 10 ottobre, Il Tribunale di Monza haun 55enne a 6di reclusione con l'accusa di aver causato l'aborto dellacon una

Una tisana avvelenata per far abortire la compagna : lei perde il figlio - il mobiliere brianzolo condannato a sei anni di carcere - I due vivevano ancora separati e la notizia della gravidanza non era stata data ai figli del compagno. Io non sapevo che fare, ma alla fine decisi di tenere il bambino, con o senza di lui". Quando entrai in casa trovai due tisane già pronte. Il farmaco non è stato trovato nella disponibilità del 55enne e non c'è prova che l'abbia acquistato. (Ilgiorno.it)

