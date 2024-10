Enzo Paolo Turchi, I Dubbi: Carmen Russo Lo Ha Tradito Con De Martino? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi nutre Dubbi sul rapporto con Carmen Russo al Grande Fratello. Ma cosa c’entra Stefano De Martino? Ecco che cosa è successo! Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, coppia storica dello spettacolo italiano, stanno attraversando momenti di tensione all’interno della casa del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, si è parlato di una possibile crisi tra i due, con Turchi che sembra nutrire Dubbi sempre più forti sui sentimenti della moglie. Il coreografo ha confessato di sentire la sua compagna distante e fredda, una situazione che lo ha portato a mettere in discussione il loro rapporto. Ma ciò che ha riacceso maggiormente l’interesse del pubblico è la riemersione di un gossip legato a un presunto flirt tra Carmen Russo e Stefano De Martino, una voce che si era già diffusa lo scorso gennaio. Gossipnews.tv - Enzo Paolo Turchi, I Dubbi: Carmen Russo Lo Ha Tradito Con De Martino? Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024)nutresul rapporto conal Grande Fratello. Ma cosa c’entra Stefano De? Ecco che cosa è successo!, coppia storica dello spettacolo italiano, stanno attraversando momenti di tensione all’interno della casa del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, si è parlato di una possibile crisi tra i due, conche sembra nutriresempre più forti sui sentimenti della moglie. Il coreografo ha confessato di sentire la sua compagna distante e fredda, una situazione che lo ha portato a mettere in discussione il loro rapporto. Ma ciò che ha riacceso maggiormente l’interesse del pubblico è la riemersione di un gossip legato a un presunto flirt trae Stefano De, una voce che si era già diffusa lo scorso gennaio.

