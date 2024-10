Endless Love, anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 10 ottobre: Deniz sta male, Nihan sospetta di Emir (Di giovedì 10 ottobre 2024) La soap turca Endless Love (Kara Sevda) anticipa l’appuntamento serale, e torna a tenerci compagnia oggi – giovedì 10 ottobre – su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:53 circa? Riflettori puntati su Nihan, che prima sarà infastidita dal rapporto simbiotico che noterà tra sua figlia e il marito Emir, e poi si preoccuperà per un malore della piccola Deniz, sospettando che dietro possa esserci Kozcuo?lu. Endless Love, trame serali del 10 ottobre – episodio 245 Nel primo episodio inedito in onda stasera assisteremo a una falsa convinzione di Emir. Kozcuo?lu penserà infatti che la vicinanza della piccola Deniz possa essere una terapia efficace per fare uscire Nihan dal coma, mentre in realtà la donna sarà infastidita dal rapporto simbiotico che emergerà tra la bambina e il marito. Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 10 ottobre: Deniz sta male, Nihan sospetta di Emir Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La soap turca(Kara Sevda) anticipa l’appuntamento serale, e torna a tenerci compagnia oggi –10– su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:53 circa? Riflettori puntati su, che prima sarà infastidita dal rapporto simbiotico che noterà tra sua figlia e il marito, e poi si preoccuperà per un malorepiccolando che dietro possa esserci Kozcuo?lu., trame serali del 10– episodio 245 Nel primo episodio inedito in ondaassisteremo a una falsa convinzione di. Kozcuo?lu penserà infatti che la vicinanzapiccolapossa essere una terapia efficace per fare usciredal coma, mentre in realtà la donna sarà infastidita dal rapporto simbiotico che emergerà tra la bambina e il marito.

