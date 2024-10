Dove deve vivere “Emily in Paris?”: la querelle tra Macron e Gualtieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Botta e risposta tra il Capo di Stato francese e il sindaco di Roma Chi ha visto le ultime puntate di “Emily in Paris”, sa che la protagonista, nelle ultime puntate, si trasferisce, costretta dal lavoro, a Roma. L’argomento sulla “residenza” dell’attrice è diventato però un caso internazionale. Il Presidente francese, Emmanuel Macron ne ha parlato in un’intervista a Variety. “Lotteremo duramente. E chiederemo loro di restare a Parigi”. Macron si augura così “Emily in Paris” che per lui a “a Roma, non ha senso”, possa tornare a “casa”. Macron si è detto pure contento della fugace apparizione della moglie in un episodio. “È stata molto felice di farlo. Dura solo pochi minuti ma penso che sia stato un momento molto bello per lei”. Pronta però la replica del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che su X ha scritto: “Caro Emmanuel Macron stai tranquillo, Emily a Roma sta benissimo. 361magazine.com - Dove deve vivere “Emily in Paris?”: la querelle tra Macron e Gualtieri Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Botta e risposta tra il Capo di Stato francese e il sindaco di Roma Chi ha visto le ultime puntate di “in”, sa che la protagonista, nelle ultime puntate, si trasferisce, costretta dal lavoro, a Roma. L’argomento sulla “residenza” dell’attrice è diventato però un caso internazionale. Il Presidente francese, Emmanuelne ha parlato in un’intervista a Variety. “Lotteremo duramente. E chiederemo loro di restare a Parigi”.si augura così “in” che per lui a “a Roma, non ha senso”, possa tornare a “casa”.si è detto pure contento della fugace apparizione della moglie in un episodio. “È stata molto felice di farlo. Dura solo pochi minuti ma penso che sia stato un momento molto bello per lei”. Pronta però la replica del sindaco di Roma Roberto, che su X ha scritto: “Caro Emmanuelstai tranquillo,a Roma sta benissimo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti - per la prima volta in chiaro su TV8 le ultime puntate : ecco quando - Tornerà presto su Sky con episodi inediti ma intanto Alessandro Borghese - 4 Ristoranti arriva su TV8 con le ultime tre puntate della stagione 9, l'ultima andata in onda: quando saranno trasmesse e quali città visiteranno. Alessandro Borghese a dicembre festeggerà i 10 anni della sua creatura televisiva più famosa ma intanto si prepara al ritorno su TV8, per la prima volta in chiaro, delle ultime ... (Movieplayer.it)

Viola come il mare 2 : recensione delle ultime puntate della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi - A quel punto, Francesco decide di riconoscere la bambina, per permettere a Farah di rimanere in Italia. Divertono, intrattengono, fanno riflettere. Farah, la ragazza coinvolta nel traffico di esseri umani che nella precedente stagione aveva aiutato, si è presentata a casa sua incinta. Il glow up, che va di pari passo con la scoperta di nuovi indizi riguardanti le loro famiglie, è graduale, non ... (Cinefilos.it)

L’amore? È un gioco. Tre concorrenti siciliani nelle ultime 2 puntate di «Love Game» - Il programma nasce da un’idea di Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, autori del format con Sacha Lunatici, e vede protagonisti sei concorrenti single, o presunti. La ricerca dell’anima gemella attraverso il gioco, la leggerezza e l’ironia in “Love Game – Il gioco dell’amore” , originale mix di dating show e game che fino a domani animerà la terza serata di Rai2 (intorno a mezzanotte). (Gazzettadelsud.it)