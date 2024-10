Cosa ci fanno dei pomodori in fondo al mare? Alla scoperta dell’orto sottomarino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cosa ci fanno dei pomodori in fondo al mare? Scopriamo assieme l’incredibile progetto L’orto di Nemo (in terra ligure). Immaginate un mondo in cui l’agricoltura non dipenda più dAlla terraferma, ma trovi nuova vita nelle profondità del mare. Questa visione futuristica è già realtà a Noli, in Liguria, dove Nemo’s Garden, il primo orto subacqueo al mondo, sta coltivando il cibo del domani. Alla scoperta dell’orto di Nemo, un interessante progetto sottomarino – Foto Ansa – notizie.comIl cuore di questa innovativa impresa sono le 9 biosfere, grandi cupole trasparenti ancorate al fondale marino a una profondità compresa tra i 5 e gli 11 metri. Queste strutture riempite d’aria creano un microclima ideale per la coltivazione di diverse specie di piante senza l’utilizzo di pesticidi. Notizie.com - Cosa ci fanno dei pomodori in fondo al mare? Alla scoperta dell’orto sottomarino Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)cideiinal? Scopriamo assieme l’incredibile progetto L’orto di Nemo (in terra ligure). Immaginate un mondo in cui l’agricoltura non dipenda più dterraferma, ma trovi nuova vita nelle profondità del. Questa visione futuristica è già realtà a Noli, in Liguria, dove Nemo’s Garden, il primo orto subacqueo al mondo, sta coltivando il cibo del domani.di Nemo, un interessante progetto– Foto Ansa – notizie.comIl cuore di questa innovativa impresa sono le 9 biosfere, grandi cupole trasparenti ancorate al fondale marino a una profondità compresa tra i 5 e gli 11 metri. Queste strutture riempite d’aria creano un microclima ideale per la coltivazione di diverse specie di piante senza l’utilizzo di pesticidi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reazione a Catena - i Mici di Mare hanno 'ragione' e fanno il bis - 220 euro in gettoni d'oro. A questo punto, si è reso necessario procedere con lo spareggio, che premia la squadra che trova per prima la definizione. Alla fine si è accesa la lampadina con “RAGIONE”. Mici di Mare rischiano l'eliminazione contro le Fusille A sfidare i Mici di Mare sono state le Fusille, così chiamate perché di Fusignano, nella provincia di Ravenna. (Tvpertutti.it)

Melania Trump contro Donald a quattro settimane dalle elezioni : i temi scottanti che fanno tremare il marito - Melania Trump fa qualcosa di assolutamente inaspettato. Scrive un libro e lo fa pubblicare proprio a. . Prosegui la lettura . . Anche se non ha mai nascosto l'intolleranza nei confronti del marito, attraverso soprattutto quelli sguardi di disappunto e i silenzi usati ad arte quando a qualsiasi first lady era invece richiesto di intervenire ufficialmente a favore dei mariti. (Milleunadonna.it)

I Leoni segnano - ma si fanno rimontare. Sconfitta amara contro l’Ostiamare - POGGIBONSI - Perde l’imbattibilità il Poggibonsi con un’Ostiamare desiderosa di riscatto dopo due sconfitte consecutive. Per il Poggibonsi Vitiello prova all’84’ a farsi spazio in area, ma l’assalto non va in porto. Non convince comunque nella circostanza l’atteggiamento di un team giallorosso che non solo non offre continuità all’impresa di Grosseto, ma dopo il vantaggio ottenuto nel primo ... (Sport.quotidiano.net)