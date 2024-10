Clamoroso a Shanghai, Machac batte Alcaraz e vola alla semifinale con Sinner (Di giovedì 10 ottobre 2024) Clamorosa sconfitta per Carlos Alcaraz, che dopo 12 successi consecutivi viene sconfitto dal ceco Tomas Machac. Sarà proprio lui l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Vittoria meritatissima per il ceco, che sfrutta al meglio tutte le occasioni e piega un Carlitos scarico, abbastanza stanco dopo una stagione massacrante. Finisce 7-6 (5) 7-5 in poco meno di due ore per Machac, che ha giocato una sola volta contro Jannik Sinner, perdendo malamente (6-4 6-2) nei quarti di finale di Miami 2024. Una prestazione fantastica da parte del n.33 del mondo che è sempre stato aggressivo, ha costantemente tolto il tempo allo spagnolo, impedendogli di fatto di esprimere il suo tennis. Il coraggio ha pagato, solo un passaggio a vuoto sul 3-2 del secondo set, ma mai un dubbio sul prendersi rischi e spingere a tutta specie con il dritto. Metropolitanmagazine.it - Clamoroso a Shanghai, Machac batte Alcaraz e vola alla semifinale con Sinner Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Clamorosa sconfitta per Carlos, che dopo 12 successi consecutivi viene sconfitto dal ceco Tomas. Sarà proprio lui l’avversario di Janniknelladel Masters 1000 di. Vittoria meritatissima per il ceco, che sfrutta al meglio tutte le occasioni e piega un Carlitos scarico, abbastanza stanco dopo una stagione massacrante. Finisce 7-6 (5) 7-5 in poco meno di due ore per, che ha giocato una sola volta contro Jannik, perdendo malamente (6-4 6-2) nei quarti di finale di Miami 2024. Una prestazione fantastica da parte del n.33 del mondo che è sempre stato aggressivo, ha costantemente tolto il tempo allo spagnolo, impedendogli di fatto di esprimere il suo tennis. Il coraggio ha pagato, solo un passaggio a vuoto sul 3-2 del secondo set, ma mai un dubbio sul prendersi rischi e spingere a tutta specie con il dritto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Shanghai - Machac batte Alcaraz : semifinale con Sinner - L’altoatesino ora ha 3020 punti di vantaggio nella Race su Carlos Alcaraz. Ex Top 20 da junior, Machac è entrato in Top 100 per la prima volta nel 2022, quest’anno ha vinto anche l’oro olimpico in doppio misto con Katerina Siniakova. Lo spagnolo non potrebbe colmare questo vantaggio neppure vincendo il Masters 1000 di Bercy, un Atp 500 tra Vienna e Basilea (che si giocano nella stessa settimana) ... (Lapresse.it)

Clamoroso a Shanghai - Alcaraz esce ai quarti contro il ceco Machac - A superarlo è stato il ceco Tomas Machac, che ha saputo sfruttare al meglio la stanchezza accumulata da Alcaraz in una stagione lunga e logorante. Machac si è imposto con il […] The post Clamoroso a Shanghai, Alcaraz esce ai quarti contro il ceco Machac appeared first on L'Identità. . Carlos Alcaraz ha subito una clamorosa sconfitta ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, ... (Lidentita.it)

Clamoroso a Shanghai : Alcaraz eliminato - Machac in semifinale contro Sinner - Sinner-Alcaraz all'Atp Shanghai 2024 non ci sarà. Oggi, giovedì 10 ottobre, lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, è stato eliminato nei quarti di finale del "1000" cinese da Tomas Machac, numero 33 del ranking Atp. Ciclone Sinner, Medvedev sconfitto: semifinale al Masters 1000 di Shanghai... (Today.it)