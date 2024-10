Quotidiano.net - ‘Citadel: Diana’, la spy story con Matilda De Angelis parla del futuro ma guarda al presente

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, piazza del Duomo. Come ogni giorno donne e uomini attraversano il luogo simbolo della città. Ma basta alzare lo sguardo per scoprire che la cattedrale è stata distrutta e ne è rimasta in piedi solo una parte. È la Milano del 2030, quella distopica raccontata da: Diana. Il capitolo italiano del mother show statunitense con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas (di cui è in produzione la seconda stagione) prodotto dai registi di “Avengers: Endgame” Anthony e Joe Russo. mg Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios -, Amazon MGM Studios e gli stessi Russo brothers, la serie - disponibile in tutto il mondo dal 10 ottobre su Prime Video - è diretta da Arnaldo Catinari e vede protagonistaDenel ruolo della Diana del titolo.