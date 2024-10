Catasto, Superbonus e tasse: cosa succede quando aumenta la rendita di una casa e chi pagherà di più (Di giovedì 10 ottobre 2024) cosa succede se aumenta la rendita catastale di una casa? Sono in molti a chiederselo dopo l’annuncio del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il quale ha fatto sapere che l’aggiornamento si applicherà agli immobili che hanno beneficiato di bonus e a quelli fantasma. Una decisione che provocherà un aumento dell’Imu sulle seconde case. A questo si accompagna la riduzione dei bonus sulle ristrutturazioni. Con costi più elevati per i proprietari. Di quanto aumenteranno? Dal 16-18 fino a oltre il 30%. E due milioni di famiglie dovranno pagare imposte più salate. Anche le accise sul gasolio aumenteranno di un centesimo all’anno, nei prossimi cinque. Ma i Tir saranno esentati. La revisione della rendita catastale La revisione della rendita catastale è un obbligo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024)selacatastale di una? Sono in molti a chiederselo dopo l’annuncio del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il quale ha fatto sapere che l’aggiornamento si applicherà agli immobili che hanno beneficiato di bonus e a quelli fantasma. Una decisione che provocherà un aumento dell’Imu sulle seconde case. A questo si accompagna la riduzione dei bonus sulle ristrutturazioni. Con costi più elevati per i proprietari. Di quanto aumenteranno? Dal 16-18 fino a oltre il 30%. E due milioni di famiglie dovranno pagare imposte più salate. Anche le accise sul gasolio aumenteranno di un centesimo all’anno, nei prossimi cinque. Ma i Tir saranno esentati. La revisione dellacatastale La revisione dellacatastale è un obbligo.

