Calciomercato Napoli, rivoluzione in attacco per Conte? Annuncio sul doppio affare (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'esperto di Calciomercato è intervenuto in diretta per parlare delle ultime notizie legate al Napoli. In particolare, alcune novità potrebbero riguardare il reparto offensivo. Antonio Conte può ritenersi sicuramente soddisfatto di questa prima fase di stagione, al primo anno della sua esperienza sulla panchina della SSC Napoli. Il primo posto in classifica alla settima giornata è senza dubbio un segnale importante che il club azzurro dà a tutto l'ambiente, oltre che alle altre concorrenti in Serie A, dopo un periodo complicato come quello della scorsa stagione. Complice anche delle scelte forti, compresa quella di puntare sull'ex Commissario Tecnico della Nazionale, il Napoli sta tornando finalmente a respirare di nuovo aria di alta classifica.

Calciomercato.com – Milan - due giornate di squalifica a Theo Hernandez : ci sarà per il big match contro il Napoli|Primapagina - L’esterno francese non sarà dunque a disposizione di Paulo Fonseca per l’anticipo dell’ottava giornata contro l’Udinese – prevista per sabato 19 ottobre alle 18 – e per il successivo impegno contro il Bologna del 26 ottobre. Un episodio che ha macchiato la già negativa prestazione dell’ex Real Madrid, protagonista in negativo pure nella circostanza del calcio di rigore assegnato alla Fiorentina – ... (Justcalcio.com)

Calciomercato Napoli - obiettivo fascia destra : due nomi per Manna - . Mister Conte vorrebbe un nuovo acquisto sulla corsia destra e Manna punta ad accontentarlo adeguatamente. Con la maglia del club tedesco ha collezionato 77 presenze condite da 15 gol. La squadra guidata da Antonio Conte è partita forte in stagione e sembra una delle maggiori candidate per lo scudetto. (Metropolitanmagazine.it)

Calciomercato Napoli - linea verde per Conte : non solo Dorgu nel mirino - Le prestazioni del centrocampista con la maglia degli Xeneizes hanno inoltre attirato l’interesse di tanti top club europei. Il giocatore danese, tuttavia, sarebbe seguito anche da Milan, Tottenham e altri club militanti in Premier League. A questi vanno aggiunti anche Manchester United e Liverpool, che monitorano il calciatore già da tempo. (Metropolitanmagazine.it)