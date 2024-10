Calciomercato Milan, Mike Maignan non è Theo Hernandez: rinnovo vicino. Le cifre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Mike Maignan non è Theo Hernandez: il rinnovo di contratto è davvero a un passo. Ecco le cifre e la durata del contratto Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan non è mai stato così vicino. Altro che Theo Hernandez e gli 8 milioni di euro a stagione. Il portiere francese avrebbe trovato l’accordo con il club rossonero per il prolungamento sulla base di 5 milioni di euro a stagione per altri 4 anni. A riportarlo è Tuttosport. Il portiere francese è uno dei grandi leader di questo Diavolo ed è anche un grande uomo spogliatoio, oltre che uno dei top in Europa nel suo ruolo. Il numero uno dei transalpini, quindi, raddoppierà il suo ingaggio, che passerà da 2,8 milioni di euro a ben 5 a stagione. Un aumento meritato visto le grandissime prestazioni che Maignan sta sfoderando. Calciomercato Milan, Mike Maignan a un passo dal rinnovo di contratto. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Mike Maignan non è Theo Hernandez: rinnovo vicino. Le cifre Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)non è: ildi contratto è davvero a un passo. Ecco lee la durata del contratto Ildicon ilnon è mai stato così. Altro chee gli 8 milioni di euro a stagione. Il portiere francese avrebbe trovato l’accordo con il club rossonero per il prolungamento sulla base di 5 milioni di euro a stagione per altri 4 anni. A riportarlo è Tuttosport. Il portiere francese è uno dei grandi leader di questo Diavolo ed è anche un grande uomo spogliatoio, oltre che uno dei top in Europa nel suo ruolo. Il numero uno dei transalpini, quindi, raddoppierà il suo ingaggio, che passerà da 2,8 milioni di euro a ben 5 a stagione. Un aumento meritato visto le grandissime prestazioni chesta sfoderando.a un passo daldi contratto.

