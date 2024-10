Inter-news.it - Beccalossi: «L’Inter può anche non vincere, ma ha dote essenziale!»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Evaristoha espresso le sue sensazioni riguardo la situazione attuale dele i suoi obiettivi futuri. Non sono mancaticommenti su Lautaro Martinez e Marcus Thuram. IL PUNTO – Evaristoha preso parte al Festival dello Sport di Trento, occasione nella quale ha indicato il suo pensiero in merito alle ambizioni deldi Simone Inzaghi e puntualizzato altri aspetti. In merito alla realtà attuale dei nerazzurri, l’idea dell’ex calciatore dei meneghini è chiara: «Sulla carta è la più forte, ma allenatori e società devono stare attenti a lavoraresulla psicologia, perché c’è un dispendio importante ogni tre giorni. Se non c’è la testa si possono trovare delle difficoltà, considerando che le partite sono tantissime ed essere protagonisti sempre è difficilissimo. Certo, i valori non li cambi».