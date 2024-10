Lopinionista.it - Baglioni lancia “Piano di volo solo tris”: le date

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLAUDIO: con “DI”, dal 21 novembre 2024 a tutto il 2025 nei grandi Teatri Lirici, un viaggio musicale unico in ogni senso! Avatar Da Sara Testori il 2024-10-09 12:13 Dettagli Testo semplice graficaDI.jpg (~420 KB) COMUNICATO STAMPA Novembre 2024 – Dicembre 2025DIUN VIAGGIO MUSICALE UNICO IN OGNI SENSO “CONCERTI RAVVICINATI DEL 3º TIPO” 3 EVENTI PERE VOCE IN OGNI TEATRO 3ª PARTE DELLE RAPPRESENTAZIONI DOPOBIS 3º ATTO DEI ‘1000 GIORNI’ DEL GIRO D’ONORE 300 ESIBIZIONI COMPLESSIVE NEI GRANDI TEATRI LIRICI Dopo il successo dei tour “” e “BIS”, CLAUDIOriprende il suo percorso concertistico ascon “DI”, il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici.