Auto rubate e smembrate a Catania, quali sono i modelli più colpiti e dove finiscono i pezzi di ricambio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fari che spariscono, portiere strappate via, marmitte, cerchioni e gomme smontati anche ad Auto di scarso valore. La casistica dei furti d'Auto e di pezzi di ricambio rubati a Catania è tra le più variegate. Nessun componenente del motore o della carrozzeria è esente. Anche un banale stemma può Cataniatoday.it - Auto rubate e smembrate a Catania, quali sono i modelli più colpiti e dove finiscono i pezzi di ricambio Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fari che spariscono, portiere strappate via, marmitte, cerchioni e gomme smontati anche addi scarso valore. La casistica dei furti d'e didirubati aè tra le più variegate. Nessun componenente del motore o della carrozzeria è esente. Anche un banale stemma può

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente in via Catania - con l'auto sfonda la vetrina e finisce dentro una farmacia - Sfonda una vetrina e finisce con l'auto dentro una farmacia. E' successo oggi pomeriggio in via Catania, all'angolo con via Giacomo Cusmano, dove sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118. Alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c'era una donna di 71 anni. A... (Palermotoday.it)

Non gradisce la nuova relazione dell'ex moglie e incendia l'auto del rivale : denunciato 65enne a Gravina di Catania - VIDEO - . I carabinieri hanno rintracciato il proprietario del veicolo incendiato, una persona di 73 anni residente a Pedara e che aveva parcheggiato l’auto per far visita alla. Un 65enne di Gravina di Catania è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per danneggiamento, minacce e atti persecutori. (Gazzettadelsud.it)

Non gradisce relazione ex coniuge e incendia l'auto del rivale : denunciato 65enne a Gravina di Catania - VIDEO - . I carabinieri hanno rintracciato il proprietario del veicolo incendiato, una persona di 73 anni residente a Pedara e che aveva parcheggiato l’auto per far visita alla. . L’uomo aveva cosparso di benzina e dato alle fiamme una Citroen C3 parcheggiata in via Meli. Un 65enne di Gravina di Catania è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per danneggiamento, minacce e atti ... (Gazzettadelsud.it)

Scontro auto-camion a Paternò (Catania) - due morti - In aggiornamento. E’ di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Paternò, nel Catanese, sulla statale 284 «Sud Occidentale Etnea», ora chiusa al traffico. Lo scontro, la cui dinamica è in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante che si è incendiato. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. (Gazzettadelsud.it)

Incidente sulla Palermo-Catania - motociclista portato con l'elisoccorso al Civico : traffico bloccato in autostrada - Grave incidente sull'autostrada A19 Catania-Palermo, all'altezza dell'agglomerato industriale di Termini Imerese. Un uomo di 56 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto su cui viaggiava (in direzione Palermo) ed è rimasto gravemente ferito. Nell'incidente non sono... (Palermotoday.it)