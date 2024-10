Anticipazioni La Rosa Della Vendetta, Puntate Turche: Gulendam E Mert Hanno Una Figlia! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anticipazioni La Rosa Della Vendetta, Puntate Turche: Gulendam dà alla luce la Figlia sua e di Mert, dopo tante difficoltà e sofferenze. Per la coppia arriva finalmente il lieto fine! La Rosa Della Vendetta prosegue e, nel corso delle Puntate finali già trasmesse in Turchia, arriva il lieto fine per la coppia composta da Gulendam e Mert. Nonostante tutte le avversità ed il modo in cui questa coppia è nata, alla fine i due concluderanno la soap opera felici e contenti. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni La Rosa Della Vendetta, Puntate Turche: pace tra Gulendam e Mert! Nel corso delle Puntate già andate in onda in Italia de La Rosa Della Vendetta, i telespettatori Hanno assistito alla scoperta fatta da Gulendam sul passato di Mert. La ragazza è infatti venuta a sapere che Mert era l’ex fidanzato di Deva e che i due stavano per sposarsi. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni La Rosa Della Vendetta, Puntate Turche: Gulendam E Mert Hanno Una Figlia! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Ladà alla luce lasua e di, dopo tante difficoltà e sofferenze. Per la coppia arriva finalmente il lieto fine! Laprosegue e, nel corso dellefinali già trasmesse in Turchia, arriva il lieto fine per la coppia composta da. Nonostante tutte le avversità ed il modo in cui questa coppia è nata, alla fine i due concluderanno la soap opera felici e contenti. Ma ecco che cosa sta per succedere.La: pace tra! Nel corso dellegià andate in onda in Italia de La, i telespettatoriassistito alla scoperta fatta dasul passato di. La ragazza è infatti venuta a sapere cheera l’ex fidanzato di Deva e che i due stavano per sposarsi.

La Rosa della Vendetta - Mediaset cambia tutto : nuovo orario per domenica 13 ottore - In questo caso Mediaset aveva deciso di allungare la dizi turca per un motivo ben preciso, ovvero contrastare Cento, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti per celebrare i cento anni del servizio pubblico. Infuriato e deluso, Gulcemal perderà la testa e chiederà a Vefa di portare Mert alla scogliera per la resa dei conti finale che farà tribolare non poco Gulendam che non vuole assolutamente ... (Velvetmag.it)

Mediaset cambia la programmazione delle soap : gran finale de La Rosa della Vendetta e poi il gran ritorno della seria più amata - Secondo le anticipazioni diffuse in rete Gulcemal tornerà a casa dopo aver fatto credere ai suoi famigliari di essere morto. La rosa della vendetta gran finale-foto mediasetinfinity- velvetmag. . La fiction ha infatti ottenuto ascolti rilevanti durante l’Estate e i fan sono curiosi di conoscere l’esito della storia. (Velvetmag.it)

La rosa della vendetta - come finisce? Colpo di scena per Gülcemal - Durante i cinque anni di assenza di Gülcemal, nei quali era stato creduto morto, sono cambiate molte cose. Dopo che il figlio è stato ormai dichiarato scomparso, la donna ha affrontato una significativa trasformazione, perdendo tutta la sua perfidia e la cattiveria e divenendo una donna buona. Il suo ritorno sconvolge tutti, in particolare Deva, che deve affrontare dubbi profondi sui suoi ... (Velvetgossip.it)