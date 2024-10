Zonawrestling.net - AEW: Preoccupazione per la carriera di Luchasaurus, potrebbe non tornare a lottare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La star della All Elite Wrestling (AEW),, è stato recentemente ricoverato d’urgenza in ospedale in seguito a un collasso, sollevando serie preoccupazioni sul futuro della suanel wrestling. Il Collasso e il Ricovero Secondo quanto riportato da Fightful Select,è stato trovato dalla sua fidanzata dopo essere collassato venerdì 27 settembre. La situazione si è rivelata immediatamente critica. Il wrestler è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è emerso che il suo livello di ossigeno nel sangue era sceso sotto l’80%. Gli è stata diagnosticata una polmonite in entrambi i polmoni e i medici hanno dichiarato che era a pochi giorni dal subire danni polmonari permanenti. Le Condizioni Attuali La situazione dirimane critica.