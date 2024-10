Danielebartocciblog.it - Adani, Cassano e Ventola show: Viva el Futbol sbarca a Overtime 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Prosegue senza sosta a Macerata la manifestazioneFestival. Tra gli ospiti speciali del Festival Giornalismo Sportivo, Racconto Sportivo ed Etica Sportiva, udite udite, Lele, Antonioe Nicola. Il trio è pronto ad infiammare nelle prossime ore la città di Macerata con ‘elOn the Road’. Grande attesa per l’evento di domani sera, nel centro storico di Macerata, a partire dalle ore 21: location d’eccezione il Teatro Lauro Rossi, meta sicuramente molto suggestiva.(dal 9 al 13 ottobre nelle Marche) viene etichettato come il primo e unico festival nel Bel Paese a parlare di sport, etica e cultura sportiva. Dal 2011racconta il mondo dello sport e della sua pratica in un gran bel mix di arti e discipline. Il tutto creando opportunità di networking e nuove chiavi di lettura differenti e nel contempo contemporanee.