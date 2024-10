Abitare sociale, il progetto 'Housing First: prima casa' compie un anno (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' trascorso un anno per il progetto 'Housing First: prima la casa'. Un'iniziativa avviata nel 2023 da parte del Comune di Ferrara attraverso Asp Centro servizi alla persona, tramite una manifestazione di interesse alla quale ha partecipato l'Associazione temporanea di scopo, formata dalle Ferraratoday.it - Abitare sociale, il progetto 'Housing First: prima casa' compie un anno Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' trascorso unper illa'. Un'iniziativa avviata nel 2023 da parte del Comune di Ferrara attraverso Asp Centro servizi alla persona, tramite una manifestazione di interesse alla quale ha partecipato l'Associazione temporanea di scopo, formata dalle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Industria, Urso “Al via l’AI Hub per l’Africa” - ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cooperazione tra i Paesi G7 e l’Africa per integrare sempre più l’IA nei processi produttivi, sostenendo iniziative d’impresa nel continente attraverso l’AI Hub per lo ... (padovanews.it)

Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen protagonisti della commedia romantica “Ladies First” su Netflix - Netflix ha annunciato che Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen saranno i protagonisti della nuova commedia romantica "Ladies First", adattamento del film ... (mistermovie.it)

Lamezia, open Day progetto 'Back to the Future' venerdì 11 ottobre al Chiostro - Lamezia Terme - venerdì 11 ottobre 2024. Si chiama ‘Back to the Future’, è il nuovo progetto promosso dalla cooperativa sociale Inrete nell’ambito dell’iniziativa più ampia 'Lamezia Youth Library'. Sa ... (lametino.it)