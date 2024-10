99 Medici Usa scrivono a Biden: abbiamo lavorato a Gaza, È un genocidio, basta armi a Israele (Di giovedì 10 ottobre 2024) 99 Medici Usa che lavorano in Gaza scrivono a Biden. E in 12 pagine spiegano perché a Gaza i morti sono molti di più. 99 Medici Usa scrivono a Biden: abbiamo lavorato a Gaza, È un genocidio, basta armi a Israele InsideOver. It.insideover.com - 99 Medici Usa scrivono a Biden: abbiamo lavorato a Gaza, È un genocidio, basta armi a Israele Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) 99Usa che lavorano in. E in 12 pagine spiegano perché ai morti sono molti di più. 99Usa, È unInsideOver.

