(Adnkronos) – Wimbledon vara la rivoluzione. Dal 2025, il più celebre torneo di tennis del mondo abolisce i giudici di linea e li sostituisce con l'intelligenza artificiale. Dopo 147 anni, non saranno i 'line judges' – circa 300 in tutto – a chiamare l'out sui campi dell'All England Club, come anticipa il Times. Wimbledon ha L'articolo Wimbledon manda in pensione i giudici di linea, intelligenza artificiale arbitra i match proviene da Webmagazine24.

