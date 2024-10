Ilrestodelcarlino.it - Volantinaggio Fiom davanti a Vrm. De Palma: "Il settore è a rischio"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’era anche il segretario generale della-Cgil, Michele De(nella foto) alai cancelli della VRM Spa. L’azienda di via dei Lombardi a Zola Predosa, con oltre 500 dipendenti, è uno dei pilastri della filiera dell’automotive del territorio e un simbolo nella produzione di componentistica. Al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, Deha spiegato le ragioni dello sciopero nazionale del 18 ottobre a Roma per ilmetalmeccanico. "Scioperiamo perché l’automotive in Italia e in Europa è in crisi e i lavoratori sono a. Chiediamo un intervento straordinario da Bruxelles e che Palazzo Chigi convochi Stellantis per un piano che garantisca risorse e occupazione durante la transizione industriale. Non possiamo fare questo cambiamento senza coinvolgere i lavoratori –ha affermato De–.