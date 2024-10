Uragano Milton meteorologo Usa in lacrime | È incredibile è orribile – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è emozionato fino allementre tentava di descrivere l’. John Morales, noto esperto della rete Nbc6, stava cercando di descrivere alcuni dati associati alla tempesta quando la sua voce ha iniziato a vacillare. «È unincredibile, incredibile! La pressione è scesa di 50 millibar in dieci ore». E poi ancora: «Mi scuso», dice agli spettatori mentre cerca di ricomporsi: «È semplicemente».è stato classificato a categoria 4, con venti fino a 265 chilometri orari. Gli allarmi per inondazioni sono in vigore per circa 20 milioni di persone, mentre sono oltre un milione gli abitanti in fuga dalle zone più a rischio. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha implorato i residenti di fuggire da quello che ha avvertito potrebbe essere «il peggiore disastro naturale che abbia colpito lo Stato in un secolo».