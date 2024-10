Strangola la moglie davanti ai figli: "Non so perché". I bimbi mostrano in videochiamata il corpo alla zia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Strangolata nel letto dal marito davanti ai figli di 4 e 6 anni , uno dei quali ha mostrato in videochiamata il cadavere della mamma alla zia. Ammazzata senza un apparente motivo. È morta così in un’abitazione di San Felice a Cancello , nel casertano, la 24enne Eleonor Toci . Il marito Luzmil , di 30 anni - sono entrambi albanesi - è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Santa Feedpress.me - Strangola la moglie davanti ai figli: "Non so perché". I bimbi mostrano in videochiamata il corpo alla zia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ta nel letto dal maritoaidi 4 e 6 anni , uno dei quali ha mostrato inil cadavere della mammazia. Ammazzata senza un apparente motivo. È morta così in un’abitazione di San Felice a Cancello , nel casertano, la 24enne Eleonor Toci . Il marito Luzmil , di 30 anni - sono entrambi albanesi - è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Santa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio a Caserta - strangola la moglie davanti ai figli piccoli : loro al telefono con la zia mostrano il cadavere della mamma - Nel frattempo, la casa teatro dell’omicidio è stata sequestrata. Sono stati proprio loro, chiamati a guardare in faccia l’orrore, che durante una videochiamata con la zia hanno dato l’allarme, mostrando persino il cadavere della madre sul letto, attraverso il cellulare. . E così avrebbe videochiamato i nipotini, che gli hanno confermato timori e paure con quella raggelante videochiamata. (Secoloditalia.it)

Uccide moglie davanti ai figli - confessa ma non fornisce il movente - Eleonor Toci era arrivata in Italia con i due figli da circa un mese, il marito era a San Felice a Cancello, dove vivono anche il fratello e la moglie, da più tempo. . it. Il 30enne Luzmil Toci, che non parla bene l’italiano, era in stato confusionale, e ha detto di ricordare poco quello che è successo. (Anteprima24.it)

Strangola la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni. I bimbi mostrano alla zia in videochiamata il corpo - Cosi' è partita la chiamata al 112 e poco dopo l'arresto dell'uomo. Poco prima, secondo quanto raccolto dalle testimonianze, l'uomo si sarebbe diretto dalla cognata pregandolo di accompagnarlo all'ospedale perché non si sentiva bene. A chiamare il 112 i vicini preoccupati dalle urla. . Il marito, Luzmil M. (Agi.it)