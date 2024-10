Sinner: “Non è facile passare ai quarti, ma sono contento del livello, nonostante quello che è successo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Shanghai, 9 ottobre 2024 – Jannik Sinner ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 9 ottobre negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del tabellone, per 6-4, 7-6 (7-1) in 1h29?. Con la 62esima vittoria dell’anno, Sinner ha raggiunto i quarti di finale in tutti i 14 tornei sin qui disputati. L’altoatesino nei quarti affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 10 del tabellone, per 7-6 (7-3), 6-3. Avanza anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e terza testa di serie, supera il francese Gael Monfils, numero 46 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 28 minuti. Alacaraz affronterà ai quarti il ceco Tomas Machac, numero 33 del mondo e 30 del seeding. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Shanghai, 9 ottobre 2024 – Jannikaidi finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 9 ottobre negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del tabellone, per 6-4, 7-6 (7-1) in 1h29?. Con la 62esima vittoria dell’anno,ha raggiunto idi finale in tutti i 14 tornei sin qui disputati. L’altoatesino neiaffronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 10 del tabellone, per 7-6 (7-3), 6-3. Avanza anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e terza testa di serie, supera il francese Gael Monfils, numero 46 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 28 minuti. Alacaraz affronterà aiil ceco Tomas Machac, numero 33 del mondo e 30 del seeding.

Atp Shanghai - Sinner batte Shelton e va ai quarti - The post Atp Shanghai, Sinner batte Shelton e va ai quarti appeared first on seriea24. . In totale, nel match, l’azzurro cancella tutti i 7 break point fronteggiati. L’altoatesino nei quarti affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 10 del tabellone, per 7-6 (7-3), 6-3. (Seriea24.it)

Sinner-Medvedev ai quarti dell’ATP Shanghai - quando gioca : orario e dove vedere la partita in TV e streaming - Sinner-Medvedev è la partita dei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai in programma domani alle ore 9. Si tratta del 14esimo confronto tra i due, con il russo avanti 7-6. Jannik si è imposto nell'ultimo precedente agli US Open. Diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Atp Shanghai - Alcaraz batte Monfils e accede ai quarti : Medvedev sfiderà Sinner - Lo spagnolo, numero 2 del mondo e numero 3 del tabellone, ha sconfitto il francese Gael Monfils, numero 46 Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 28 minuti. Sarà invece Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. . Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. (Lapresse.it)