Sinner analizza la vittoria su Shelton | Ho trovato le soluzioni nei momenti importanti

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Janniknon si ferma. Il n.1 del mondo ha vendicato la sconfitta dell’anno scorso a Shanghai e piegato lo statunitense Bencon il punteggio di 6-4 7-6 (1) in 1 ora e mezza di gioco. Ancora una volta l’altoatesino ha dimostrato la sua forza neipiùdel match, salvando le 7 palle break concesse al suo avversario. E così è arrivata lan.62 in questa stagione pazzesca per lui, che ha sempre raggiunto i quarti di fiale nei tornei a cui ha preso parte (14 su 14). “È stato un incontro difficile e nel primo setha sempre messo la prima di servizio. Rispondere alla sua battuta è molto complicato, ma ho cercato sempre di rimanere positivo e sono contento di averlenei“, ha raccontato un soddisfatto Jannik nell’intervista a caldo, a fine match.