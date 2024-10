"Salviamo il nostro lago". C’è uno spiraglio per unire. Trasimeno e Montedoglio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ad una settimana dalla nomina del Commissario Nazionale per la siccità per il lago Trasimeno, si è svolto il primo sopralluogo alla presenza dello stesso commissario. Accompagnato dai tecnici dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, della Regione Umbria e dell’Ente Acque Umbro Toscano, il commissario Nicola Dell’Acqua ha effettuato una serie di verifiche per valutare possibili interventi di contrasto alla siccità che ha colpito il bacino. La visita ha avuto inizio con l’ispezione del punto in cui la condotta proveniente dalla diga di Montedoglio potrebbe intercettare un piccolo ruscello affluente del lago Trasimeno. I tecnici hanno confermato che il collegamento non presenta particolari complessità tecniche, lasciando ben sperare sulla fattibilità dell’intervento. Lanazione.it - "Salviamo il nostro lago". C’è uno spiraglio per unire. Trasimeno e Montedoglio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ad una settimana dalla nomina del Commissario Nazionale per la siccità per il, si è svolto il primo sopralluogo alla presenza dello stesso commissario. Accompagnato dai tecnici dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, della Regione Umbria e dell’Ente Acque Umbro Toscano, il commissario Nicola Dell’Acqua ha effettuato una serie di verifiche per valutare possibili interventi di contrasto alla siccità che ha colpito il bacino. La visita ha avuto inizio con l’ispezione del punto in cui la condotta proveniente dalla diga dipotrebbe intercettare un piccolo ruscello affluente del. I tecnici hanno confermato che il collegamento non presenta particolari complessità tecniche, lasciando ben sperare sulla fattibilità dell’intervento.

