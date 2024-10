Oasport.it - Rugby, il governo mondiale vuole velocizzare il gioco con nuove regole

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Trovareche rendano ilsempre più spettacolare, con meno tempi morti, ma garantendo la sicurezza dei giocatori. È l’obiettivo che da anni Worldporta avanti, introducendo. Non sempre con risultati positivi, ma ancora una volta ildelprovarci. Ecco, dunque, le proposte di Worldper cambiare la palla ovale. Per eliminare i tempi morti, ecco che leproposte prevedono che per le mischie e le rimesse laterali queste debbano essere pronte entro 30 secondi, sotto la gestione dell’arbitro; mentre dopo la meta il calciatore avrà solo 60 secondi per la trasformazione – contro i 90 attuali – proprio come avviene per le punizioni.